В Одесі спіймали торговця зброєю із зони АТО: серед клієнтів були представники криміналітету (фото)

Житель Одеси скуповував зброю, займався її реставрацією та переробляв травматичну й сигнальну зброю на бойову.

В Одесі вчора затримано підозрюваного в збуті зброї та боєприпасів, вивезених із зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в Одеській області, співробітники спецслужби блокували в Одесі збут вогнепальної зброї та боєприпасів, які надходили з району проведення АТО.

Правоохоронці встановили, що житель Одеси скуповував зброю, яку було незаконно вивезено з району АТО, займався її реставрацією та переробляв травматичну й сигнальну зброю на бойову. Покупців зловмисник підшукував в Інтернеті на тематичних форумах. Серед замовників зброї були, зокрема, представники кримінальних кіл регіону.

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«Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів незаконної реалізації зброї», - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що підозрюваного затримано 28 березня.

Під час обшуків за місцем його проживання та роботи співробітники СБ України вилучили сім пістолетів і револьверів, три гранати Ф-1, тротилову й димову шашки, сім вибух-пакетів, сигнальну міну, сім одиниць холодної зброї та близько тисячі набоїв різного калібру.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.