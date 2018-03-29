У Львові школа отримала передплату на пропагандистський журнал "Русская школа" (фото)

Директор школи вже подав звернення в СБУ у Львівській області. Журнал поштою отримують 900 українських шкіл, з них третина - у Києві.

У львівську загальноосвітню середню школу східних мов та бойових мистецтв "Будокан" надійшли 10 російсько-українських словників і передплата на журнал "Русская школа".

Про це повідомив директор школи Олександр Козловський на своїй сторінці в Facebook.

"Хтось на четвертому році війни оплатив нам цей цікавий часопис...Це "свежак" ,який ми будемо тепер отримувати 4 рази в рік ! Це український часопис! Він видається на вул. Грушевського в Києві тиражем більш ніж 2 тис. примірників!!! Видає його, як виявляється, Всеукраїнська громадська організація "Русская школа", – зазначив він.

За словами директора, в журналі мова йде про спільні російсько-українські освітні форуми, які проводилися в листопаді 2017 року в Мінську.

"Я б не реагував на це так ,якщо б ВЧОРА, моя Школа отримала від бібліотечної системи м.Львова 10 примірників російсько-українських словників! 10 словників, які коштували бюджету 519 гривень і які ніхто не замовляв. Ми два роки просимо надати нашим дітям у школі українські підручники для 6-8 класів, а замість них отримуємо російсько-українські словники і пораду " здати в макулатуру непотрібні книжки та купити підручники" та підписку на часопис " Русская школа", – обурюється директор.

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Як повідомляє ТСН, з цього приводу директор школи вже звернувся в УСБУ у Львівській області. Проте за словами представника Олега Александрова, заява поки не надходила.

"Ми вже ознайомилися з повідомленням Олександра Козловського в Facebook і в будь-якому випадку візьмемо його до уваги і спробуємо дослідити, хто замовив цю літературу", – повідомив він.

Журнал поштою отримують 900 українських шкіл, з них третина - у Києві. Як виявилося, видання ще в 2012-му році заснував екс-депутат і затятий прихильник "Русского мира" в Україні - Олександр Кондряков. "Укрпошта" вже прокоментувала поширення видання, а СБУ пообіцяла почати розслідування, як тільки до них надійде заява.

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