Водій, який збив на смерть в Одесі двох пішоходів в ніч на 11 березня, брав участь у незаконних перегонах - активіст

Встановлено, що автомобіль Toyota Camry на швидкості при занесенні вилетів за межі проїжджої частини на пішоходів, хоча спочатку поліція заявляла, що люди переходили дорогу в недозволеному місці.

Водій, який смертельно травмував в Одесі двох пішоходів в ніч на 11 березня, скоїв наїзд на них під час участі в незаконних перегонах по місту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив відомий в Одесі громадський активіст Дмитро Вічик.

Йдеться про ДТП, в якому в ніч на 11 березня загинули двоє пішоходів. У поліції заявили, що загинули чоловік і жінка, які нібито перетинали проїжджу частину в невстановленому місці.

За даними Вічика, потерпілі йшли вздовж дороги по тротуару, а автомобілів було два. Обидва, як припускає Вічик, брали участь у незаконних перегонах, під час яких автомобіль Toyota вилетів на бордюр.

«Далі відбулося таке. Друга машина здала заднім ходом, під'їхала до розбитої, недовго постояла і поїхала. Це все відомо слідству...», - зазначив Вічик.

Як повідомила УНІАН громадський активіст Віра Запорожець, яка особисто була знайома із загиблими, у жінки залишилося троє дітей - віком 13, 15 і 17 років.

Як уточнили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 15 березня 21-річному водієві повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

«Встановлено, що вночі 11 березня під час руху по вул. Балківській автомобіль Toyota Camry на швидкості при занесенні виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на двох пішоходів», - повідомили в прес-службі.

Внаслідок дорожньо-транспортної події чоловік, 1972 року народження, і жінка, 1982 року народження, загинули на місці від отриманих травм.

Також прокуратура Одеської області звернулася до суду з клопотанням про взяття підозрюваного водія під варту.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ регіонального главку Нацполіції в Одеській області.

Своєю чергою одеські громадські активісти зазначають, що це ДТП - не перше, вчинене учасниками нічних перегонів. Зокрема, в листопаді 2017 року Одесі на перетині вулиць Балківської і Мельницької зіткнулися три автомобілі, внаслідок чого чотири людини звернулися за медичною допомогою.

За даними поліції, тоді автомобіль Toyota виїхав по Мельницькій на перехрестя на червоне світло світлофора, де скоїв зіткнення з двома автомобілями марки Opel, які з різних боків виїхали на перехрестя з Балківською.

Пізніше сталося ще одне ДТП недалеко від заводу «Мікрон» - водій автомобіля «ВАЗ» збив двох дівчат-пішоходів 19 і 16 років, яких доставили в лікарню.

Офіційно обставини НП не оприлюднили, але активісти припускають, що вони також сталися внаслідок перегонів.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня близько 2.00 водій Toyota Camry, який рухався з боку Центрального автовокзалу, скоїв наїзд на двох пішоходів. Спочатку в поліції повідомили, що чоловік і жінка в цей час перетинали проїжджу частину. Обидва пішоходи загинули.