Суд у Москві заочно засудив громадянина Росії за приєднання до "Азова" на Донбасі

Прокурори звинуватили Железнова в тому, що він є найманцем, і суд погодився з позицією обвинувачення.

Суд у Москві сьогодні, 29 березня, заочно засудив громадянина Росії Романа Железнова до чотирьох років позбавлення волі за приєднання до Окремого загону спеціального призначення «Азов» (раніше батальйон «Азов») на Донбасі.

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Як повідомляє Радіо Свобода, прокурори звинуватили Железнова в тому, що він є найманцем, і суд погодився з позицією обвинувачення.

Як відомо, Росія заперечує, що на Донбасі її військові регулярної армії ведуть бойові дії разом із підтримуваними Москвою сепаратистами проти Збройних сил України. Київ і НАТО вказують на очевидні докази прямої участі збройних сил Росії в конфлікті.

Як зазначається, не було ще жодного відомого випадку, коли Росія звинуватила б будь-кого в найманстві за фактом приєднання до сепаратистів, але російські суди вже розглядали справи громадян, обвинувачених у бойових діях на боці України. У червні 2017 року суд у місті Самара засудив місцевого жителя Артема Широбокова до 5 років позбавлення волі за участь в «Азові».