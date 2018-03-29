Суд у Москві заочно засудив громадянина Росії за приєднання до "Азова" на Донбасі

21:21, 29 березня 2018
Суспільство
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Росія засудила &quot;найманця&quot; / Фото УНІАН

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Як повідомляє Радіо Свобода, прокурори звинуватили Железнова в тому, що він є найманцем, і суд погодився з позицією обвинувачення.

Як відомо, Росія заперечує, що на Донбасі її військові регулярної армії ведуть бойові дії разом із підтримуваними Москвою сепаратистами проти Збройних сил України. Київ і НАТО вказують на очевидні докази прямої участі збройних сил Росії в конфлікті.

Як зазначається, не було ще жодного відомого випадку, коли Росія звинуватила б будь-кого в найманстві за фактом приєднання до сепаратистів, але російські суди вже розглядали справи громадян, обвинувачених у бойових діях на боці України. У червні 2017 року суд у місті Самара засудив місцевого жителя Артема Широбокова до 5 років позбавлення волі за участь в «Азові».

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Теги: #війна на Донбасі