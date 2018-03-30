У ЗСУ пообіцяли появу вже восени сучасного табору на скандальному полігоні "Широкий лан"

Також цього року планується розпочати проектування щодо будівництва в рамках цього табірного містечка двох центрів відпочинку та дозвілля військовослужбовців.

У Збройних силах України передбачають здачу в експлуатацію сучасного табірного містечка для розміщення підрозділу на рівні бригади на полігоні “Широкий лан” восени.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України полковник Олександр Чергінець.

“Наразі на полігоні “Широкий лан” відбувається будівництво сучасного польового табору, аналогів якого не було у Збройних силах України. Проект включає в себе розгалужену інфраструктуру для проживання та підготовки на даному етапі від 2600 тисяч з метою подальшого розширення до 4 тисяч чоловік — рівень бригади”, - сказав він.

Відбір компанії-учасників здійснювався через електронну систему закупівель Prozorro.

Переможцями на торгах, зауважив представник ЗСУ, стали “Вінницька будівельна компанія” та товариство з обмеженою відповідальністю “Ріст”.

“Орієнтовна здача будівельного об’єкту в експлуатацію — осінь 2018 року”, - зауважив Чергінець.

Читайте такожМіноборони покарало винних у трагічній пожежі на полігоні "Широкий лан"

Він також зазначив, що табірне містечко передбачає цілком автономну інфраструктуру і враховує іноземний досвід створення відповідних містечок у країнах НАТО.

Представник ЗСУ також повідомив, що відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації, вартість робіт склала 399 мільйонів гривень.

Нормативний термін будівництва, відповідно до проекту, становить близько 20 місяців. Дозвіл на початок будівельних робіт Міністерством оборони було отримано 4 березня 2017 року.

У табірному містечку, зокрема передбачається 11 казарм. Також там розміщуватиметься їдальня, контрольно-пропускний пункт, очисні споруди, котельня та інше.

“На 2018 рік передбачено кошти у розмірі 152 мільйонів гривень для завершення робіт. Виконано робіт станом на звітний рік, на 1 січня на 78,2 мільйонів гривень. Загальна будівельна готовність об’єкту становить 35 відсотків”, - розповів Чергінець.

Також цього року планується розпочати проектування щодо будівництва в рамках цього табірного містечка двох центрів відпочинку та дозвілля військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2016 року бійці 53-ї окремої механізованої бригади, які перебували на полігоні «Широкий лан», вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на умови проходження служби.

Військовослужбовці заявили, що сплять у дірявих наметах, практично на снігу, їм ніде помитися, з їжі у наявності тільки сухі пайки.

9 лютого військовий прокурор Миколаївського гарнізону Олександр Кит повідомив про початок перевірки умов, в яких перебувають бійці 53-ї бригади на полігоні «Широкий лан».

У березні 2016 року суд за недбале ставлення до забезпечення військовослужбовців 53-й бригади на полігоні "Широкий лан" призначив покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті заступнику командувача військ оперативного командування «Схід» з виховної роботи та заступнику начальника з тилу оперативного командування.

25 липня 2016 року на полігоні «Широкий лан» під час стрільб розірвався 120-мм міномет, внаслідок чого загинув один військовослужбовець, ще 8 зазнали поранень.

20 січня 2017 року на полігоні "Широкий лан" загинув солдат строкової служби.

11 липня 2017 року під час навчань на полігоні "Широкий лан" загинув військовослужбовець 79 окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Збройних сил України.

В ніч на 13 березня цього року на полігоні в результаті порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час сталася пожежа, внаслідок якої згорів один намет в наметовому містечку. Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув та семеро дістали опіки різного ступеню тяжкості. Пізніше в Міноборони повідомили про притягнення до відповідальності низки посадових осіб у зв'язку з пожежею на полігоні.