НАБУ: дисциплінарні проступки Холодницького не характеризують роботу САП

Наразі у роботі НАБУ перебувають майже 500 проваджень, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами САП.

Ймовірні дисциплінарні проступки заступника генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького не характеризують загалом роботу органу, який він очолює.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного антикорупційного бюро на сторінці у Facebook.

"Підкреслюємо, що виявлені ознаки ймовірних дисциплінарних проступків та порушень у діях Керівника САП жодним чином не характеризують роботу очолюваного ним органу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що нинішня ситуація не зупиняє співпрацю детективів з прокурорами САП.

"Ситуація, яка склалася навколо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не зупиняє співпрацю детективів з процесуальними керівниками у кримінальних провадженнях, які розслідує НАБУ", - наголосили у відомстві.

За інформацією НАБУ, наразі у роботі детективів бюро перебувають майже 500 проваджень, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами САП.

Як повідомляв УНІАН, ряд ЗМІ раніше написали, що НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

27 березня Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

Сьогодні, 30 березня, Луценко і Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Ситник в інтерв'ю ZN.UA заявив, що слідчим НАБУ періодично надходила інформація про деякі дивні та незрозумілі дії керівника САП та окремих прокурорів. Він зауважив, що в НАБУ довгий час не було доказів щодо Холодницького, але в одній зі справ вдалося отримати «конкретну інформацію, яка підтвердила наші найгірші підозри». «У справі про розкрадання в Одеській мерії. Так ось, ми отримали інформацію і зрозуміли, що пускати ситуацію на самоплив неприпустимо», - сказав Ситник. Зареєстрували провадження працівники Генеральної прокуратури, оскільки наглядовим прокурором НАБУ є саме Холодницький.

Також Ситник повідомив, що, йдеться «про справи «за заявою в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди; справи, що стосується фірми "Золотий мандарин", яку пов'язують з народним депутатом Логвинським (Георгій Логвинський, фракція «Народний фронт»); розслідувань, пов'язаних із е-деклараціями вищих посадових осіб; розслідувань, пов'язаних із бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу. Складно уявити, що б ми могли почути, якби записи велися не чотири тижні, а чотири місяці».

Ситник зазначив, що на записах, зроблених у кабінеті Холодницького, містяться дані про «злиття інформації щодо обшуків, які готуються, тим людям, у яких ці обшуки мали проводитися, про тиск на певних посадових осіб для ухвалення ними певних рішень».

«На певному етапі колеги з Генеральної прокуратури запропонували нам об'єднати зусилля, щоб отримати докази. Ми погодилися, розуміючи, що в даному випадку така співпраця є необхідною і обґрунтованою. Якби ми закрили очі на відомі нам факти, то стали б співучасниками незаконних дій», - зазначив він.