Повернення заробітчан: напередодні Великодня утворилися величезні черги на в'їзд до України

Перед пунктом пропуску "Ягодин" зібралося близько 600 автомобілів.

Напередодні Великодня у пунктах пропуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні.

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби, це пов’язано з тим, що значна кількість громадян України, які працюють або навчаються закордоном, повертаються на пасхальні свята додому.

"Зокрема, станом на 11 годину перед пунктом пропуску «Ягодин» накопичилось близько 600 транспортних засобів на в’їзд в Україну. А перед пунктами пропуску «Шегині» та «Краковець» у черзі стоять приблизно по 300 легкових автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що черг на виїзд з України немає на жодному пункті пропуску.

Як повідомляв УНІАН, на кордоні з Польщею прикордонники затримали німця-нелегала на велосипеді.