Київська «Батьківщина» передала 5 тисяч пасок в зону АТО

Київська «Батьківщина» передала 5 тисяч освячених пасок в зону АТО - привітати військовослужбовців та мешканців звільнених територій.

Акція відбулася за підтримки Української Православної Церкви Київського Патріархату. Паски освятив Святійший Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Уже сьогодні освячені паски повезуть до українських військових, які перебувають у зоні проведення АТО у Донецькій та Луганській області.

«Нехай свято Великодня надихає нас, і Господь по своїй милості приведе Україну до перемоги. На нашому боці правда, а значить і Бог з нами», – зазначив очільник столичної «Батьківщини» Володимир Бондаренко.

«Наші захисники - справжні герої, наша надія та опора. Сьогодні ми не просто передаємо паски та привітання їм – ми передаємо нашу віру в них та перемогу України. Нехай Бог благословить вас та всю нашу Україну!», – додав під час освячення пасок керівник Центру захисту киян Віталій Нестор.

У заході взяли участь депутати Київради фракції ВО «Батьківщина», військовослужбовці та волонтери, священнослужителі Михайлівського Золотоверхого монастиря, представники благодійних організацій та віряни.