Засудженого в Криму українського активіста Балуха побив конвой після суду по апеляції - адвокат

Адвокат оцінює стан засудженого активіста як поганий, але не критичний.

Адвокат незаконно засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха Ольга Дінзе заявляє, що його побив конвой після розгляду апеляційної скарги минулого місяця.

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Про це вона повідомила "Крим.Реалії" після засідання в підконтрольному Кремлю Роздольненському суді в Криму 2 квітня.

Дінзе сказала, що збирається подавати скаргу за побиття.

Крім того, за її словами, адміністрація СІЗО відмовилася надати Балуху воду на підставі того, що він оголосив голодування.

Адвокат оцінює стан засудженого активіста як поганий, але не критичний.

Публічних коментарів російських силовиків з приводу побиття Балуха немає.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де мешкає Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – за прапор України, який був у дворі його будинку.