«Або знайди дорогу, або проклади її сам»: як українські дороги «тануть» разом зі снігом (відео)

Прийшло тепло, тане сніг, а разом з ним сходить і асфальт.

У різних регіонах України про себе дають знати аварійні дороги.

Наприклад, на трасі «Суми – Прилуки – Київ» утворився рів завглибшки 1,5 метра. В Одесі у 4-метрову пастку ледь не провалився легковик. А в Харкові автомобіль таки потрапив у величезну яму.

Інколи у тому, що водії втрапляють на дорозі у яму, звинувачують їх самих. Так сталося і з чоловіком у Миколаєві, якого звинуватили у тому, що він не об’їхав яму по «зустрічці», а вскочив у неї, внаслідок чого транспорт перевернувся. А в Рівному патрульні позбавили водія прав, бо той в’їхав у вибоїну і пошкодив собі колесо.

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Тут у нагоді стає латинська приказка: «Або знайди дорогу, або проклади її сам».

В Україні ж це звучить не як народна мудрість, а як сувора реальність.

Нагадаємо, Україна посіла 137 місце з 144 в рейтингу якості доріг від The World Economic Forum.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що має намір ініціювати виділення додатково 5 мільярдів гривень на ремонт доріг. Раніше повідомлялося, що Володимир Гройсман особисто ознайомився зі станом виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах. Після цього він заявив, що Кабмін буде вимагати кримінальної відповідальності за неякісний ремонт доріг.