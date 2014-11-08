Ніч у Донецьку пройшла неспокійно - було чути залпи і вибухи

У Донецьку 7 листопада в результаті бойових дій двоє мирних жителі дістали осколкові поранення різного ступеня тяжкості.Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

Ніч у Донецьку пройшла неспокійно. За повідомленнями жителів, у північній частині міста періодично були чути поодинокі залпи і вибухи.

У міськраді підкреслили, що комунальні служби міста продовжували вести відновлювальні роботи на комунікаціях. Вчора о 22.10 енергетики відновили роботу 33 трансформаторних підстанцій у Київському районі.

Бригади «Донецькобленерго» (ДТЕК) відновили електропостачання будинків приватного сектору в районі залізничного вокзалу, і світло було повернуто в будинки 400 жителів.

Читайте такожОБСЄ: обстріл школи в Донецьку вівся зі зброї калібром 120 і 122 ммТакож відновлено електропостачання 150 будинків приватного сектору в селищах Жовтневий і Застанційний у Куйбишевському районі.

Відсутнє електропостачання в результаті бойових дій у Петровському районі (селище Трудівське) і в Куйбишевському районі (1100 будинків приватного сектору селища Жовтневий).

Станом на 10.00 у Донецьку тихо, повідомлення про події не надходять. У штатному режимі функціонують транспорт і торговельна мережа.

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