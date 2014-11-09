Поховали наймолодшого "кіборга" з донецького аеропорту

Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі журналістка Соломія Вітвіцька. Вона ж виклала відео, на якому бійці проводжають Сєвєра пострілами з автоматів вгору.

Читайте такожУ Донецькому аеропорту йде бій із застосуванням гармат, загинув один «кіборг» (мапа АТО)

"Прощались сьогодні з молодшим "кіборгом". Сєвером, який загинув 2 дні тому в донецькому аеропорту. Боляче. Вічна слава Героям!", - написала журналістка.

Нагадаємо, наймолодший "кіборг" загинув після того, як повернувся в аеропорт з лікування.