Поховали наймолодшого "кіборга" з донецького аеропорту
01:41, 09 листопада 2014Суспільство
5 0
18-річного солдата 5-го окремого батальйону українського добровольчого корпусу "Правий сектор" з позивним Сєвєр, який загинув під час штурму донецького аеропорту, побратими провели в останню путь.
REUTERS
Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі журналістка Соломія Вітвіцька. Вона ж виклала відео, на якому бійці проводжають Сєвєра пострілами з автоматів вгору.
Читайте такожУ Донецькому аеропорту йде бій із застосуванням гармат, загинув один «кіборг» (мапа АТО)
"Прощались сьогодні з молодшим "кіборгом". Сєвером, який загинув 2 дні тому в донецькому аеропорту. Боляче. Вічна слава Героям!", - написала журналістка.
Нагадаємо, наймолодший "кіборг" загинув після того, як повернувся в аеропорт з лікування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter