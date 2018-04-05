Шоколадна, сирна і "для ледачих": найкращі рецепти великодніх пасок (відео)
Традиційно в Україні починають випікати паски у Чистий четвер. І хоча у кожної господині, напевно, є свій традиційний, перевірений роками рецепт, ми підготували для вас добірку, яка допоможе вам трохи змінити підхід до приготування традиційної великодньої страви і спробувати щось новеньке. Вибравши один із наших топ-5 рецептів, ви приємно здивуєте своїх гостей.
Соковита сирна паска
Інградієнти:
Для опари:
молоко - 1/4 ст.
борошно - 1 ст. л.
цукор - 1 ч. л.
дріжджі свіжі - 20 г (або 8 г сухих дріжджів)
Для тіста:
сир - 250 г
вершкове масло - 50 г
яйця - 2 шт.
жовток - 1 шт.
цукор - 2/3 ст.
сіль - 2/3 ч. л.
ванільний цукор - 10 г
борошно - 2 ст.
цукати, родзинки, сухофрукти - за смаком
Для прикраси:
цукрова глазур, цукати, горіхи, кондитерські посипання
Рецепт приготування:
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Крок 1
Спочатку готуємо опару. Молоко підігріти до температури приблизно 37-40 градусів, розчинити в ньому цукор, дріжджі, додати борошно, перемішати. Накрити миску харчовою плівкою і поставити в тепле місце приблизно на 15 хв. (дріжджі повинні піднятися пухирчастої шапочкою).
Крок 2
У чашу міксера кладемо 2 яйця, жовток і цукор і насадкою "віночок" добре збиваємо хвилини 3-4. Має вийти біла пухнаста маса. В яєчну суміш через сито перетерти сир (сир брати не занадто сухий, але і не м'який, а середньої пастоподібної консистенції), влити розтоплене вершкове масло, додати сіль і ванільний цукор. Далі перемішати масу до однорідності. Важливо дуже добре перемішувати інгредієнти. Додати опару, що вже підійшла, і знову добре перемішати. Просіяти в суміш борошно і цукати і знову все добре перемішати. Має вийти, не дуже густе, але і нежрідке тісто. Має вистачити 2 склянки борошна.
Крок 3
Готуємо форми для пасок. Якщо це не одноразові паперові, а металеві, змащуємо їх маслом. Викладаємо тісто на 1/2 висоти форми, накриваємо зверху плівкою і ставимо в тепле місце. Тісто має піднятися мінімум в 2 рази. Може піти на це від 1,5 до 3 годин, у залежності від дріжджів.
Крок 4
Випікання пасок. Попередньо нагріти духовку до 200 градусів. Ставимо форми з пасками в духовку на 10 хв. Потім знижуємо температуру до 180 градусів і випікаємо ще 30-60 хв. Час випічки залежить від розміру форми. Через 30 хв. почати перевіряти готовність паски на тестом на суху лучину. Якщо вона виходить з паски суха - паска готова. Важливо не пересушити паски.
Крок 5
Коли паска готова, витягуємо, остуджуємо і прикрашаємо за бажанням.
Ромова паска
Інградієнти:
пшеничне борошно - 1 кг
молоко - 2 ст.
дріжджі - 70 р.
яйця - 7 шт
вершкове масло 150 г
цукор - 1 ст.
ром - 2 ст. л.
цукати - 200 р.
цукрова глазур для прикраси, кондитерська посипання, драже (за бажанням)
Спосіб приготування:
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Крок 1
Опара: дріжджі розчиніть в теплому молоці. Залиште на 10 хвилин. Додайте дріжджі 500 г борошна, ложку цукру, розмішайте. Накрийте Миску рушником, залиште в теплому місці. Опара повинна піднятися і збільшитися в два рази в об'ємі. Жовтки відокремте від білків, білки збийте в густу піну. Розітріть жовтки з цукром до піни, потім додати топлене масло. Додайте також білки і ром. У піднялася опару додайте яєчну масу. Поступово введіть борошно, замісіть тісто. Тісто має бути м'яким, еластичним і не липнути до рук. Якщо липне, додайте борошна. Викладіть тісто в миску, прикрийте рушником. Залиште тісто ще на годину-дві, щоб воно збільшилося вдвічі.
Крок 2
Додайте в тісто цукати, заздалегідь вимочені в ромі, замісити ще раз.
Крок 3
Форми для запікання змастіть маслом, заповніть їх на третю частину тістом, накрийте рушником. Залиште форми з тістом в теплому місці, поки тісто не підніметься і заповнить 3/4 форми.
Крок 4
Духовку нагрійте до 180 градусів, поставте в неї форми і запікайте ромові паски протягом 40 хвилин - години.
Крок 5
Готові паски остудіть. Потім прикрасьте глазур'ю та кондитерської посипкою.
Паска "для ледачих"
Інгредієнти:
50 р дріжджів
1 склянку підігрітого молока
3 яйця
100 р олії
1 склянка цукру
щіпка солі.
Для глазурі:
1 склянка цукру
1 білок
3 столові ложки лимонного соку
Спосіб приготування:
-Крок 1
Розводимо в теплому молоці дріжджі і вмішуємо туди яйця.
Крок 2
У масу вливаємо розтоплене масло, додаємо цукор і сіль, вмішуємо 4 склянки борошна.
Крок 3
Розкладаємо тісто в змащені маслом форми і залишаємо підходити на 3-4 години. Випікаємо близько 45 хвилин.
Крок 4
Готуємо глазур. Білки розтираємо з цукром і лимонним соком до тих пір, поки суміш не загусне.
Крок 5
Змащуємо глазур'ю паска і трохи підсушуємо її в духовці.
Шоколадно-лимонна паска
Інгредієнти:
2,5 ст. борошна;
8 яєць;
1 ст. цукру;
2 пакетика сухих дріжджів;
1 ст. подрібненого мигдалю;
1 плитка чорного шоколаду;
100 мл рому або коньяку;
100 мл червоного сухого вина;
2 ст. л. вершкового масла;
1 лимон;
100 г апельсинових цукатів:
кориця, гвоздика.
Для глазурі:
3 ст. л. какао;
3 яєчних білка;
0,5 ст. цукру.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розчинити дріжджі в 1 склянці теплої води. Додати борошно, замісити тісто і залишити на пару годин. Коли воно підніметься, знову замісити.
Відокремити білки від жовтків і збити, а жовтки розтерти з цукром. Додати в тісто жовтки з цукром, мигдаль, подрібнений шоколад, вино, коньяк, сік лимона, цукати, прянощі. Додати збиті вершки.
Крок 2
Викласти тісто у форму, змащену вершковим маслом. Поставити паску в розігріту до 160 градусів духовку і випікати близько 90 хвилин.
Крок 3
Збити білки в міцну піну, додати цукор і какао. Змастити шоколадно-лимонну паску глазур'ю.
Італійська паска Панеттоне
Інгредієнти:
Опара:
120 мл теплого молока;
15 грам свіжих дріжджів;
1 ст. л. цукру;
1 ст. л. борошна.
Тісто:
100 г вершкового масла;
2 яйця;
2 жовтка;
1 жовток + 1 ст. л. молока;
1/3 склянки цукру;
3 склянки борошна;
0,5 ч. л. солі;
1 склянку родзинок і цукатів (можна додати горіхи);
цукрова пудра.
Спосіб приготування:
Для опари: у теплому молоці розчиніть дріжджі. Додайте 1 ст. л. цукру і борошна і перемішайте.
Накрийте плівкою або рушником і залиште в теплому місці на 20 – 30 хвилин.
Готуємо тісто. Просійте борошно з сіллю.
Масло розітріть з цукром, додайте яйця, жовтки і опару.
Поступово додайте борошно і замісіть тісто (вимішуйте близько 10 хвилин).
Покладіть тісто в змащену маслом форму, накрийте і залиште в тепле місце на 1,5 – 2 години.
Коли тісто підійде, додати в нього родзинки, цукати і знову злегка вимісити.
Змастіть маслом дно форми для випічки і застеліть її пергаментним папером.
Викладіть тісто в підготовлену форму, накрийте і залиште на 1 годину. Розігрійте духовку до 190 градусів.
Змастіть верх італійського паски жовтком, змішаним з молоком.
Випікайте 15 хвилин, потім ще 20 – 30 хвилин при температурі 165 градусів.
Остудіть панеттоне, присипте цукровою пудрою і подавайте.
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