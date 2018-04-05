Шоколадна, сирна і "для ледачих": найкращі рецепти великодніх пасок (відео)

Традиційно саме у Чистий четвер печуть паски і розписують яйця на Великдень, адже наступні дні - п'ятниця і субота - повинні пройти у молитвах.

Традиційно в Україні починають випікати паски у Чистий четвер. І хоча у кожної господині, напевно, є свій традиційний, перевірений роками рецепт, ми підготували для вас добірку, яка допоможе вам трохи змінити підхід до приготування традиційної великодньої страви і спробувати щось новеньке. Вибравши один із наших топ-5 рецептів, ви приємно здивуєте своїх гостей.

Соковита сирна паска

Інградієнти:

Для опари:

молоко - 1/4 ст.

борошно - 1 ст. л.

цукор - 1 ч. л.

дріжджі свіжі - 20 г (або 8 г сухих дріжджів)

Для тіста:

сир - 250 г

вершкове масло - 50 г

яйця - 2 шт.

жовток - 1 шт.

цукор - 2/3 ст.

сіль - 2/3 ч. л.

ванільний цукор - 10 г

борошно - 2 ст.

цукати, родзинки, сухофрукти - за смаком

Для прикраси:

цукрова глазур, цукати, горіхи, кондитерські посипання

Рецепт приготування:

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Крок 1

Спочатку готуємо опару. Молоко підігріти до температури приблизно 37-40 градусів, розчинити в ньому цукор, дріжджі, додати борошно, перемішати. Накрити миску харчовою плівкою і поставити в тепле місце приблизно на 15 хв. (дріжджі повинні піднятися пухирчастої шапочкою).

Крок 2

У чашу міксера кладемо 2 яйця, жовток і цукор і насадкою "віночок" добре збиваємо хвилини 3-4. Має вийти біла пухнаста маса. В яєчну суміш через сито перетерти сир (сир брати не занадто сухий, але і не м'який, а середньої пастоподібної консистенції), влити розтоплене вершкове масло, додати сіль і ванільний цукор. Далі перемішати масу до однорідності. Важливо дуже добре перемішувати інгредієнти. Додати опару, що вже підійшла, і знову добре перемішати. Просіяти в суміш борошно і цукати і знову все добре перемішати. Має вийти, не дуже густе, але і нежрідке тісто. Має вистачити 2 склянки борошна.

Крок 3

Готуємо форми для пасок. Якщо це не одноразові паперові, а металеві, змащуємо їх маслом. Викладаємо тісто на 1/2 висоти форми, накриваємо зверху плівкою і ставимо в тепле місце. Тісто має піднятися мінімум в 2 рази. Може піти на це від 1,5 до 3 годин, у залежності від дріжджів.

Крок 4

Випікання пасок. Попередньо нагріти духовку до 200 градусів. Ставимо форми з пасками в духовку на 10 хв. Потім знижуємо температуру до 180 градусів і випікаємо ще 30-60 хв. Час випічки залежить від розміру форми. Через 30 хв. почати перевіряти готовність паски на тестом на суху лучину. Якщо вона виходить з паски суха - паска готова. Важливо не пересушити паски.

Крок 5

Коли паска готова, витягуємо, остуджуємо і прикрашаємо за бажанням.

Ромова паска

Інградієнти:

пшеничне борошно - 1 кг

молоко - 2 ст.

дріжджі - 70 р.

яйця - 7 шт

вершкове масло 150 г

цукор - 1 ст.

ром - 2 ст. л.

цукати - 200 р.

цукрова глазур для прикраси, кондитерська посипання, драже (за бажанням)

Спосіб приготування:

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Крок 1

Опара: дріжджі розчиніть в теплому молоці. Залиште на 10 хвилин. Додайте дріжджі 500 г борошна, ложку цукру, розмішайте. Накрийте Миску рушником, залиште в теплому місці. Опара повинна піднятися і збільшитися в два рази в об'ємі. Жовтки відокремте від білків, білки збийте в густу піну. Розітріть жовтки з цукром до піни, потім додати топлене масло. Додайте також білки і ром. У піднялася опару додайте яєчну масу. Поступово введіть борошно, замісіть тісто. Тісто має бути м'яким, еластичним і не липнути до рук. Якщо липне, додайте борошна. Викладіть тісто в миску, прикрийте рушником. Залиште тісто ще на годину-дві, щоб воно збільшилося вдвічі.

Крок 2

Додайте в тісто цукати, заздалегідь вимочені в ромі, замісити ще раз.

Крок 3

Форми для запікання змастіть маслом, заповніть їх на третю частину тістом, накрийте рушником. Залиште форми з тістом в теплому місці, поки тісто не підніметься і заповнить 3/4 форми.

Крок 4

Духовку нагрійте до 180 градусів, поставте в неї форми і запікайте ромові паски протягом 40 хвилин - години.

Крок 5

Готові паски остудіть. Потім прикрасьте глазур'ю та кондитерської посипкою.

Паска "для ледачих"

Інгредієнти:

50 р дріжджів

1 склянку підігрітого молока

3 яйця

100 р олії

1 склянка цукру

щіпка солі.

Для глазурі:

1 склянка цукру

1 білок

3 столові ложки лимонного соку

Спосіб приготування:

-Крок 1

Розводимо в теплому молоці дріжджі і вмішуємо туди яйця.

Крок 2

У масу вливаємо розтоплене масло, додаємо цукор і сіль, вмішуємо 4 склянки борошна.

Крок 3

Розкладаємо тісто в змащені маслом форми і залишаємо підходити на 3-4 години. Випікаємо близько 45 хвилин.

Крок 4

Готуємо глазур. Білки розтираємо з цукром і лимонним соком до тих пір, поки суміш не загусне.

Крок 5

Змащуємо глазур'ю паска і трохи підсушуємо її в духовці.

Шоколадно-лимонна паска

Інгредієнти:

2,5 ст. борошна;

8 яєць;

1 ст. цукру;

2 пакетика сухих дріжджів;

1 ст. подрібненого мигдалю;

1 плитка чорного шоколаду;

100 мл рому або коньяку;

100 мл червоного сухого вина;

2 ст. л. вершкового масла;

1 лимон;

100 г апельсинових цукатів:

кориця, гвоздика.

Для глазурі:

3 ст. л. какао;

3 яєчних білка;

0,5 ст. цукру.

Спосіб приготування:

Крок 1

Розчинити дріжджі в 1 склянці теплої води. Додати борошно, замісити тісто і залишити на пару годин. Коли воно підніметься, знову замісити.

Відокремити білки від жовтків і збити, а жовтки розтерти з цукром. Додати в тісто жовтки з цукром, мигдаль, подрібнений шоколад, вино, коньяк, сік лимона, цукати, прянощі. Додати збиті вершки.

Крок 2

Викласти тісто у форму, змащену вершковим маслом. Поставити паску в розігріту до 160 градусів духовку і випікати близько 90 хвилин.

Крок 3

Збити білки в міцну піну, додати цукор і какао. Змастити шоколадно-лимонну паску глазур'ю.

Італійська паска Панеттоне

Інгредієнти:

Опара:

120 мл теплого молока;

15 грам свіжих дріжджів;

1 ст. л. цукру;

1 ст. л. борошна.

Тісто:

100 г вершкового масла;

2 яйця;

2 жовтка;

1 жовток + 1 ст. л. молока;

1/3 склянки цукру;

3 склянки борошна;

0,5 ч. л. солі;

1 склянку родзинок і цукатів (можна додати горіхи);

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Для опари: у теплому молоці розчиніть дріжджі. Додайте 1 ст. л. цукру і борошна і перемішайте.

Накрийте плівкою або рушником і залиште в теплому місці на 20 – 30 хвилин.

Готуємо тісто. Просійте борошно з сіллю.

Масло розітріть з цукром, додайте яйця, жовтки і опару.

Поступово додайте борошно і замісіть тісто (вимішуйте близько 10 хвилин).

Покладіть тісто в змащену маслом форму, накрийте і залиште в тепле місце на 1,5 – 2 години.

Коли тісто підійде, додати в нього родзинки, цукати і знову злегка вимісити.

Змастіть маслом дно форми для випічки і застеліть її пергаментним папером.

Викладіть тісто в підготовлену форму, накрийте і залиште на 1 годину. Розігрійте духовку до 190 градусів.

Змастіть верх італійського паски жовтком, змішаним з молоком.

Випікайте 15 хвилин, потім ще 20 – 30 хвилин при температурі 165 градусів.

Остудіть панеттоне, присипте цукровою пудрою і подавайте.

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