У Донецьку тривають артобстріли: зруйновано будинки, є постраждалі

У Донецьку внаслідок артобстрілів у Куйбишевському й Київському районах зруйновані житлові будинки й постраждали жителі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, починаючи з 11.00 8 листопада і до 9.30 9 листопада велися артобстріли Куйбишевського й Київського районів.

Внаслідок влучення снарядів мають численні пошкодження житлові будинки по вул. Лузіна, вул. Сигнальна, вул. Шахтопрохідников. Повністю знищено будинок по вул. 50 років Радянської України, а також три будинки по вул. Шахтопрохідников. На даний момент бригади ДСНС займаються гасінням пожежі внаслідок влучення снаряда в житловий будинок по вул. Буслаєва.

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У міськраді зазначили, що зараз дані про постраждалих і загиблих внаслідок бойових дій уточнюються.

Станом на ранок 9 листопада в місті зберігається напружена ситуація, але системи життєзабезпечення міста працюють. Громадський транспорт забезпечує потреби громадян у перевезеннях - на маршрути сьогодні вийшли 22 автобуси великої місткості, 77 тролейбусів і 43 трамваї.

У повідомленні також зазначається, що вчора електропостачання в Донецьку відновлювали 45 енергетиків ДТЕК у складі 18 бригад, використовуючи 16 одиниць спецтехніки. Відновлено електропостачання лікарні ім. Вишневського у Ворошиловському районі й 150 багатоповерхових будинків у центральній частині Київського району міста.