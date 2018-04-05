На Великдень у харківському парку Горького можна буде малювати писанки і отримувати подарунки

Святкувати Пасху в центральному парку Харкова будуть з 7 по 9 квітня.

На святкових вихідних харків'яни зможуть взяти участь у майстер-класах, тематичних іграх і конкурсах. Унікальними у програмі цього року стануть фотозона «Пасхальне яйце», а також виграшна лотерея для відвідувачів. Про це повідомили у прес-службі Парку Горького.

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«Гості парку протягом двох тижнів розфарбовували пінопластові яйця. З них і буде створено півтораметрове яйце-фотозона. Також серед тих, хто покатається на атракціонах у святкові дні, будуть розігруватися подарунки. Для цього на корінці квитка, який кинуть в барабан, відвідувач вкаже своє прізвище та номер телефону», - розповів головний режисер парку Станіслав Лущ.

Серед традиційних великодніх конкурсів - гонки писанок для дітей, квест з крашанками, гра «Полювання на лисиць» у Лігві Біллі Кіда, майстер-класи з виготовлення великодніх яєць і народних іграшок.

7 квітня з 12.00 харків'яни зможуть сфотографуватися з великим великоднім яйцем, подивитися лялькову виставу «Слон на дереві», послухати пісні групи «Євшан зілля» і навчитися виготовляти крапанки.

8 квітня з обіду стартує гра «Гонитва за крашанками»: в затишних місцях парку будуть заховані розписні яйця, які можна обміняти на великодні паски. Крім цього, виступить харківська кавер-група «Л’юїс Керол» і пройде майстер-клас з виготовлення писанок.

9 квітня у парку Горького буде виступати дитячий театр «Діти майбутнього», також пройде майстер-клас з виготовлення великоднього зайця.

Як додали організатори, з 17:00 на свята в парку Горького стартує розважальна програма для молоді та дорослих. Сюди входять розіграші призів, виступи музичних груп і дискотеки.