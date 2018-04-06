У містечку під Києвом люди змушені ходити трасою через занедбаний підземний перехід (відео)

Люди скаржаться, що підземний перехід у селищі Глеваха на трасі Київ-Одеса такий занедбаний, що їм доводиться перебігати по проїжджій частині.

У Глевасі люди змушені ходити трасою через занедбаний підземний перехід. Про це розповідається у сюжеті ТСН. Люди скаржаться, що підземний перехід у селищі Глеваха на трасі Київ-Одеса такий занедбаний, що їм доводиться перебігати по проїжджій частині. Читайте такожНа Одещині трасу Київ-Одеса відкрили для всіх видів автотранспорту Нарікають, на місцеву владу. Та у свою чергу вказує на Укравтодор. Гроші, кажуть, виділяють, а замість ремонту з переходу лише сміття вивезли.

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