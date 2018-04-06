У містечку під Києвом люди змушені ходити трасою через занедбаний підземний перехід (відео)
14:22, 06 квітня 2018Суспільство
773
Люди скаржаться, що підземний перехід у селищі Глеваха на трасі Київ-Одеса такий занедбаний, що їм доводиться перебігати по проїжджій частині.
У Глевасі люди змушені ходити трасою через занедбаний підземний перехід.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Люди скаржаться, що підземний перехід у селищі Глеваха на трасі Київ-Одеса такий занедбаний, що їм доводиться перебігати по проїжджій частині.
Читайте такожНа Одещині трасу Київ-Одеса відкрили для всіх видів автотранспорту
Нарікають, на місцеву владу. Та у свою чергу вказує на Укравтодор. Гроші, кажуть, виділяють, а замість ремонту з переходу лише сміття вивезли.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter