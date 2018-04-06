Християни східного обряду відзначають Страсну п'ятницю (фоторепортаж, відео)

Сьогодні в Єрусалимі всі дороги ведуть до Храму Гробу Господнього.

6 квітня християни східного обряду відзначають Страсну п'ятницю. Головним обрядом цього дня є винесення плащаниці, яка символізує страждання розіп'ятого на хресті Ісуса.

В Україні віряни збираються на службу лише надвечір. З учорашнього вечора Єрусалим – це суцільна хресна хода. Поліція робить все, аби одна хресна хода не заважала іншій. Віряни обов'язково "стрімлять" все у соцмережі.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня християни східного обряду згадують Велику, або Страсну п'ятницю. У цей день християни світу згадують про смерть Христа, а також страждання, які йому довелося перенести, щоб врятувати людство.

Велика п'ятниця - день суворого посту у християнстві. Віряни повністю відмовляються від їжі до моменту винесення у храм плащаниці, а з цього моменту дозволяється тільки вода й хліб.

Вважається, що не можна працювати на землі й по дому. Гучні застілля заборонені. Якщо на Страсну п'ятницю випав день народження або інше сімейне свято, святкування краще перенести на інший день.

У Страсну п'ятницю не прийнято співати, гуляти й веселитися – вважається, що людина, яка веселилася у Велику п'ятницю, весь рік проплаче.