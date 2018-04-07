У Дніпрі затримали прокурора під час одержання $2 тисяч хабара

14:24, 07 квітня 2018
Суспільство
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REUTERS

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

«Прокурор вимагав хабар від громадянки, яка є фігуранткою кримінального провадження, за непритягнення її до кримінальної відповідальності за шахрайство, а також закриття кримінального провадження»,- йдеться в повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання неправомірної вигоди"). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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Теги: #Дніпро#хабар