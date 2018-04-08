Битва передбачень: журналісти намагалися розгадати передбачення мольфара Нечая та матінки Аліпії (відео)

Журналісти розказують, що заповідали на 2018-й Україні, Росії та світу карпатський мольфар та матінка Аліпія із Києва.

У 2007-му мольфар Михайло Нечай пророкував, що частина України буде під Росією. Через 7 років його пророцтво фактично справдилося. Мольфар Нечай також знав долю Януковича до втечі президента. І про те, що чекає нас усіх. Але говорив загадками, які тільки сьогодні стають зрозумілими усім без винятку. Сумніву немає – тоді у 2007-му ненароком сказані слова сьогодні стають віщими.

Про це йдеться у сюжеті «Українських сенсацій».

Навіть після смерті віщун залишив загадку, яку нам слід розгадати: «Це буде ера диявола. Він нам дає рай на землі». Послання, залишені ним, можуть врятувати не одне життя, не сотні, а цілі нації.

Що завіщав останній мольфар нам, українцям? Що хотів донести мольфар? Що чекає на кожного з нас у майбутньому?

Щоб дізнатися правду, таємні пророцтва, які уже завтра можуть змінити країну і світ, журналісти вирушають до рідного села наймогутнішого мольфара України – Нечая.

Село Верхній Ясенів – тут жив, цілив і складав пророцтва, що здійснювалися, мольфар Нечай. У рідному селі Нечая, виявляється, його і досі бояться, хоч його давно немає серед живих.

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Журналісти намагаються розгадати таємні послання мольфара про майбутнє і знайти ті, які розкажуть про те, як будемо жити у 2018-му.

Вперше про те, де мешкав убивця Нечая і які дива почали коїтися з його будинком після скоєння злочину.

Журналісти відшукали родичів Нечая, які продовжують справу відомого мольфара.

Битва передбачень. Що заповідали на 2018-й Україні, Росії та світу карпатський мольфар та матінка Аліпія із Києва.

Аліпія, яка жила у дуплі дерева – все про неї та її передбачення. Журналісти відшукали пророцтва Аліпії, які 30 років у секреті тримали її учні. У це важко повірити, але 30 років тому монахиня зуміла передбачити анексію Криму: «Гніздо у ластівки відберуть», та війну на Донбасі: «Кров’ю терикони покроплять».

У 2006-му році спецслужби США були готові віддати за рештки Аліпії 40 млн дол. Того ж року українська церква у терміновому порядку переносить мощі Аліпії. Її ховали без паспорта і прописки. Монахиня не знала дати свого народження, проте достеменно знала дату смерті.

Усі пророцтва закінчуються одним ствердженням: завжди хід подій можна змінити. Саме тому, щоб там не говорили, головне знайти сили рухатися у тому напрямку, який хоче країна. Як і в будь-якій справі, головний критерій – віра. Віра у себе і свою перемогу.