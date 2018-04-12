Amazon хоче зняти серіал про лівійського диктатора Каддафі – ЗМІ

Інтернет-гігант хоче створити аналог серіалу Narcos, який присвячено життю наркоторговця Пабло Ескобара.

Компанія Amazon веде переговори про створення серіалу «Піщана буря» (Sandstorm), присвяченого життю лівійського диктатора Муаммара Каддафі, який правив країною більше 40 років.

Читайте такожМЗС України поставив Росію в один ряд з Лівією та Сирією, куди українцям не варто їхати

Як повідомляє Deadline, в проекті буде задіяно сценариста Картера Харіса, причетного до серіалу «Родовід» (Bloodline), а також режисера Мохамеда Діабі, відомого за фільмом «Зіткнення» (2016).

Планується, що серіал буде розповідати історію життя лівійського диктатора, грунтуючись на фактах, в манері серіалу «Нарко» (Narcos) про життя наркоторговця Пабло Ескобара.

Як відомо, у 2011 році Каддафі був вбитий бойовиками Перехідної національної ради. Він правив країною більше 40 років.

Раніше повідомлялося, що творці серіалу "Світ дикого заходу" замість спойлерів другого сезону показали собаку-меломана.