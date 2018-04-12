Amazon хоче зняти серіал про лівійського диктатора Каддафі – ЗМІ

09:45, 12 квітня 2018
Суспільство
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Муаммар Каддафі / REUTERS

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Як повідомляє Deadline, в проекті буде задіяно сценариста Картера Харіса, причетного до серіалу «Родовід» (Bloodline), а також режисера Мохамеда Діабі, відомого за фільмом «Зіткнення» (2016).

Планується, що серіал буде розповідати історію життя лівійського диктатора, грунтуючись на фактах, в манері серіалу «Нарко» (Narcos) про життя наркоторговця Пабло Ескобара.

Як відомо, у 2011 році Каддафі був вбитий бойовиками Перехідної національної ради. Він правив країною більше 40 років.

Раніше повідомлялося, що творці серіалу "Світ дикого заходу" замість спойлерів другого сезону показали собаку-меломана.

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Теги: #Лівія#Amazon