Amazon хоче зняти серіал про лівійського диктатора Каддафі – ЗМІ
09:45, 12 квітня 2018Суспільство
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Інтернет-гігант хоче створити аналог серіалу Narcos, який присвячено життю наркоторговця Пабло Ескобара.
Муаммар Каддафі / REUTERS
Компанія Amazon веде переговори про створення серіалу «Піщана буря» (Sandstorm), присвяченого життю лівійського диктатора Муаммара Каддафі, який правив країною більше 40 років.
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Як повідомляє Deadline, в проекті буде задіяно сценариста Картера Харіса, причетного до серіалу «Родовід» (Bloodline), а також режисера Мохамеда Діабі, відомого за фільмом «Зіткнення» (2016).
Планується, що серіал буде розповідати історію життя лівійського диктатора, грунтуючись на фактах, в манері серіалу «Нарко» (Narcos) про життя наркоторговця Пабло Ескобара.
Як відомо, у 2011 році Каддафі був вбитий бойовиками Перехідної національної ради. Він правив країною більше 40 років.
Раніше повідомлялося, що творці серіалу "Світ дикого заходу" замість спойлерів другого сезону показали собаку-меломана.
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