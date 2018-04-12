Поляка засудили до півроку громадських робіт за наклейки з перекресленим Бандерою

Поляк, який наклеїв на авто подружжя кухарів з України наклейки, що засуджують УПА, тепер повинен буде впродовж півроку виконувати громадські роботи.

До півроку обмеження волі суд в Ольштині засудив поляка за зневагу двох громадян України з приводу їхньої національності. Обвинувачений приклеїв на їхнє авто наліпки з перекресленим зображенням Степана Бандери та написом "УПА - українські вбивці".

Як передає Високий замок, ще чотири подібні наліпки під час обшуку помешкання Роберта Д. знайшла поліція, яку викликало українське подружжя. За словами прокуратури, стікери містили "інформацію для підбурювання до ненависті на національному ґрунті". Чоловік стверджував, що його акція "була освітньо-історичною".

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Районний суд в Ольштині засудив у середу Роберта Д. до шести місяців обмеження волі. Зловмисник упродовж півроку повинен 24 години щомісяця виконувати неоплачувані громадсько-корисні роботи. Як пише Gazeta Olsztynska, засуджені на таку кару зазвичай прибирають вулиці, допомагають у притулку для тварин або виконують подібну роботу. Він також має відшкодувати українцям витрати на адвоката та судові витрати.

Суд вирішив, що дії підсудного не мали ознак публічного підбурювання до ненависті на національному ґрунті. За словам суду, Роберта Д. не можна звинувачувати у такому намірі тільки на підставі інформації наклеєних ним наліпок з відсутністю будь-яких додаткових висловлювань та жестів з його боку.

Натомість суд визнав його винним у зневазі українського подружжя з приводу національної приналежності. На думку суду, обвинувачений, розміщуючи наліпки на авто та неподалік від місця проживання постраждалих, образив їх публічно та порушив їхнє право на добре ім’я.

"Я радий такому вироку суду. Ми знаємо, що не всі поляки є такими, як ця людина, яку засудили. Ми любимо Польщу і поляків і хочемо залишитись тут із дружиною. Живемо в Ольштині вже два роки і працюємо обоє кухарями. Маємо намір отримати польське громадянство хоча не маємо польського коріння", - розповів у коментарі місцевій газеті постраждалий.

Як повідомляв УНІАН, за даними соціологів, ставлення поляків до українців сьогодні найгірше за останні 10 років.