У Харкові приватний виш 15 років незаконно легалізовував мігрантів (відео)

Приватний виш за гроші оформлював на навчання іноземців. В інституті вони не з'являлися, а лише отримували посвідку на проживання в Україні.

Правоохоронці викрили схему незаконної легалізації мігрантів. Співробітниця приватного вишу за гроші оформлювала в інститут іноземців, які фактично не вчилися, але завдяки цьому могли отримати посвідку на проживання в Україні.

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Ця схема - впевнені в поліції - діяла більше 15 років, йдеться у сюжеті ТСН. За чей час у виші незаконно легалізували кілька сотень іноземців.

Журналістів у будівлю вишу не пустили, але стверджували, що тут немає іноземних студентів. Фіктивне навчання у цьому виші давало право іноземцям з Ірану, В'єтнаму, Сирії, Нігерії і Китаю отримувати посвідки на проживання в Україні.

У Нацполіції розповіли, що деякі "студенти" на допиті навіть не змогли повідомити де знаходиться виш, в якому вони навчаються. Також виявлено приблизно 400 фактів видачі підроблених посвідок. Документально підтверджено експертами підробку документів семи осіб, дослідження тривають ще по 100 посвідках.

У справі оголошено підозру одному співробітнику вишу - завідувачці відділення по роботі з іноземними студентами, але правоохоронці не відкидають, що у неї є спільники, то ж підозрюваних у справі може стати більше.