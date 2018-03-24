Суд в Івано-Франківську арештував організатора переправлення в ЄС нелегальних мігрантів

19:58, 24 березня 2018
Суспільство
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Фото УНІАН

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Про це УНІАН повідомили в управлінні СБУ в Івано-Франківській області.

«На час проведення досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави у сумі 352 тис. грн. Він підозрюється в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому щодо кількох осіб з корисливих мотивів», - зауважили у спецслужбі.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ спільно з поліцією перешкодила спробі переправити до Словаччини поза пунктом пропуску шістьох нелегальних мігрантів з однієї з країн Азії. Оперативники Івано-Франківського Управління спецслужби встановили, що організатором каналу нелегальної міграції був громадянин цієї ж країни.

Правоохоронці задокументували, що організатор підшукав у Івано-Франківську водія з власним авто, який мав доставити мігрантів до місця переходу кордону. Ділок оплатив перевізнику завдаток у тисячу доларів та пообіцяв виплатити решту - $5300 – після дзвінка мігрантів з підтвердженням перетину кордону.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу.

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Теги: #суд#нелегальна міграція