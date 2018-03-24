Суд в Івано-Франківську арештував організатора переправлення в ЄС нелегальних мігрантів

Він намагався переправити до Словаччини поза пунктом пропуску шістьох нелегальних мігрантів з однієї з країн Азії.

Суд в Івано-Франківську сьогодні обрав запобіжний захід іноземцю, викритому Службою безпеки України на спробі нелегально переправити до Євросоюзу групу нелегальних мігрантів.

Читайте такожСБУ закрила канал переправлення нелегалів до країн ЄС на Волині

Про це УНІАН повідомили в управлінні СБУ в Івано-Франківській області.

«На час проведення досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави у сумі 352 тис. грн. Він підозрюється в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому щодо кількох осіб з корисливих мотивів», - зауважили у спецслужбі.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ спільно з поліцією перешкодила спробі переправити до Словаччини поза пунктом пропуску шістьох нелегальних мігрантів з однієї з країн Азії. Оперативники Івано-Франківського Управління спецслужби встановили, що організатором каналу нелегальної міграції був громадянин цієї ж країни.

Правоохоронці задокументували, що організатор підшукав у Івано-Франківську водія з власним авто, який мав доставити мігрантів до місця переходу кордону. Ділок оплатив перевізнику завдаток у тисячу доларів та пообіцяв виплатити решту - $5300 – після дзвінка мігрантів з підтвердженням перетину кордону.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу.