В Україні почалася перевірка всіх, хто отримав українське громадянство за роки незалежності

В Україні діє схема з незаконного отримання іноземцями паспортів громадянина з використанням судових рішень про нібито-то проживання в Україні до 1991 року особи, яка претендує на громадянство.

Державна міграційна служба (ДМС) почала перевірку всіх осіб, які отримали українське громадянство за роки незалежності України. Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк повідомив на річній підсумковій колегії МВС.

Читайте такожПрихильниця анексії Криму Росією Поклонська досі має українське громадянствоЗа його словами, зафіксовано випадки, що суди приймають рішення про проживання особи в Україні на підставі фейкової довідки про проживання в Україні до 1991 року, виданої посадовцями міграційної служби, що надає підстави для незаконного отримання іноземцями українського громадянства.

"Розпочато роботу з повної перевірки підстав набуття українського громадянства за всі роки незалежності. Окрему увагу буде приділено набуттю громадянства за нововиявленим свідоцтвом про народження особи і на підставі рішень судів щодо встановлення факту проживання в Україні ним до 1991 року", - сказав він.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зауважив, що такі випадки є неприпустимими.

"Я хочу усім працівникам ДМС сказати, що ми з цим не будемо миритися. Найближчим часом ми зробимо певні висновки, і вас чекає серйозна кадрова робота, в тому числі щодо лазівок, які виникли, і як їм запобігти. Такі випадки не є системними, але міграційна система, громадянство України, паспорти - це має бути скеля, через яку можна проникнути лише згідно з законом", - підкреслив він.

Крім того. Соколюк повідомив, що окремою проблемою у роботі ДМС є ухвалення судами рішень без залучення відомства третьою стороною, які міграційна служба зобов’язана виконувати. Зокрема, такі рішення стосується підстав для набуття громадянства України, легалізації незаконних мігрантів та поновлення на посадах звільнених за проступки працівників ДМС.

"Маємо сподівання, що судова система, яка реформується, займатиме державницьку позицію", - додав Соколюк.