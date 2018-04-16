У Києві починають відключати гарячу воду (адреси)

16:54, 16 квітня 2018
Суспільство
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У столиці починають відключати гарячу воду / фото УНІАН

Як повідомляє прес-служба Солом'янської РДА, гарячої води не буде з 17 по 30 квітня.

Список вулиць, де відключать гарячу воду:

- вул. Митрополита Василя Липковського;

- вул. Стадіонна;

- вул. Патріарха Мстислава Скрипника;

- вул. Кудряшова;

- вул. Механізаторів;

- вул. Солом'янська;

- вул. Курська;

- вул. Єреванська;

- вул. Фучика;

- вул. Уманська;

- вул. Ніщинського;

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- вул. Богданівська;

- вул. Шовкуненка;

- вул. Волгоградська;

- вул. Гетьмана;

- вул. Преображенська;

- вул. Златопольская;

- вул. Головко;

- вул. Городня;

- вул. Виборзька;

- вул. Голего;

- вул. Яблонської;

- вул. Металістів;

- вул. Янгеля;

- вул. Борщагівська;

- вул. Гарматна;

- вул. Докучаєвська;

- Чоколівський бульвар;

- Повітрофлотський проспект;

- проспект Лобановського;

- проспект Перемоги.

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Теги: #Київ#гаряча вода в Києві#відключення гарячої води в Києві#гаряче водопостачання