У Києві починають відключати гарячу воду (адреси)

Від завтра у столиці стартує сезон гідравлічних випробувань гарячого водопостачання.

У Києві стартує сезон гідравлічних випробувань гарячого водопостачання. Як повідомляє прес-служба Солом'янської РДА, гарячої води не буде з 17 по 30 квітня. Список вулиць, де відключать гарячу воду: - вул. Митрополита Василя Липковського; - вул. Стадіонна; - вул. Патріарха Мстислава Скрипника; - вул. Кудряшова; - вул. Механізаторів; - вул. Солом'янська; - вул. Курська; - вул. Єреванська; - вул. Фучика; - вул. Уманська; - вул. Ніщинського; Читайте такожУ водоканалі пояснили, чому жителів Києва на добу залишать без води - вул. Богданівська; - вул. Шовкуненка; - вул. Волгоградська; - вул. Гетьмана; - вул. Преображенська; - вул. Златопольская; - вул. Головко; - вул. Городня; - вул. Виборзька; - вул. Голего; - вул. Яблонської; - вул. Металістів; - вул. Янгеля; - вул. Борщагівська; - вул. Гарматна; - вул. Докучаєвська; - Чоколівський бульвар; - Повітрофлотський проспект; - проспект Лобановського; - проспект Перемоги.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter