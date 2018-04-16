У Києві починають відключати гарячу воду (адреси)
У Києві стартує сезон гідравлічних випробувань гарячого водопостачання.
Як повідомляє прес-служба Солом'янської РДА, гарячої води не буде з 17 по 30 квітня.
Список вулиць, де відключать гарячу воду:
- вул. Митрополита Василя Липковського;
- вул. Стадіонна;
- вул. Патріарха Мстислава Скрипника;
- вул. Кудряшова;
- вул. Механізаторів;
- вул. Солом'янська;
- вул. Курська;
- вул. Єреванська;
- вул. Фучика;
- вул. Уманська;
- вул. Ніщинського;
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- вул. Богданівська;
- вул. Шовкуненка;
- вул. Волгоградська;
- вул. Гетьмана;
- вул. Преображенська;
- вул. Златопольская;
- вул. Головко;
- вул. Городня;
- вул. Виборзька;
- вул. Голего;
- вул. Яблонської;
- вул. Металістів;
- вул. Янгеля;
- вул. Борщагівська;
- вул. Гарматна;
- вул. Докучаєвська;
- Чоколівський бульвар;
- Повітрофлотський проспект;
- проспект Лобановського;
- проспект Перемоги.