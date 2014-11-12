Пізня осінь і завтра продовжить огортати Україну туманами і млою

13 листопада в Україні переважатиме хмарна погода, місцями очікуються тумани та імла, випаде мряка.

Протягом дня очікується +4+10 градусів, у західних областях та на півдні до +7+12 градусів, повідомляє Opogode.ua. Місцями очікується паморозь. У західній частині місцями тумани. Температура повітря вночі 2-8 градусів тепла, вдень +7+12 градусів. У північних областях тумани, мряка. Температура повітря вночі 0-6 градусів тепла, вдень +4 +10 градусів. Читайте такожДо кінця тижня похолодання в Україні посилиться та досягне 6 градусів морозу У центральних областях очікується хмарна погода з туманами і мороссю. Температура повітря вночі 3-9 тепла, вдень +5+10 градусів. На сході України - без істотних опадів, місцями туман. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень +4+9 градусів. У південній частині суттєві опади малоймовірні, проте можливі тумани та мряка. Температура повітря вночі +5+10, вдень +10+15 градусів. В Києві 13 листопада - хмарно, тумани, мряка. Температура повітря вночі 0 + 3, вдень +6+9 градусів. Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.

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