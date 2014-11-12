Пізня осінь і завтра продовжить огортати Україну туманами і млою

17:19, 12 листопада 2014
Суспільство
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13 листопада в Україні переважатиме хмарна погода, місцями очікуються тумани та імла, випаде мряка.

В Украине наступила поздняя осень / flickr.com/photos/samv678

Протягом дня очікується +4+10 градусів, у західних областях та на півдні до +7+12 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Місцями очікується паморозь.

У західній частині місцями тумани. Температура повітря вночі 2-8 градусів тепла, вдень +7+12 градусів.

У північних областях тумани, мряка. Температура повітря вночі 0-6 градусів тепла, вдень +4 +10 градусів.

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У центральних областях очікується хмарна погода з туманами і мороссю. Температура повітря вночі 3-9 тепла, вдень +5+10 градусів.

На сході України - без істотних опадів, місцями туман. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень +4+9 градусів.

У південній частині суттєві опади малоймовірні, проте можливі тумани та мряка. Температура повітря вночі +5+10, вдень +10+15 градусів.

В Києві 13 листопада - хмарно, тумани, мряка. Температура повітря вночі 0 + 3, вдень +6+9 градусів.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.

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