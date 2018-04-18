Несуть квіти і свічки: Кривий Ріг - у жалобі за загиблими у кривавій ДТП

В місті утворився імпровізований меморіал, куди люди несуть квіти, листівки, записки, запалюють свічки та лампадки.

У Кривому Розі оголошено траур. Сьогодні там вшановують пам'ять вісьмох загиблих в гучній ДТП.

Як повідомляє "Перший криворізький", на перетині вулиці Героїв АТО і проспекту Металургів утворився імпровізований меморіал, куди люди несуть квіти, листівки, записки, запалюють свічки та лампадки.

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Увечері пройшов молебень за участю священиків УПЦ Київського патріархату. Вшанувати пам'ять жертв ДТП зібралися кілька сотень людей.

Пізно ввечері акцію пам'яті біля меморіалу провели таксисти. Близько 50 машин співробітників служб таксі міста проїхалися по проспекту Металургів з сигналами клаксонів.

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці у Кривому Розі сталася велика аварія, в результаті яких 8 людей загинуло, 18 травмовано. Близько 5.53 ранку на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися автомобіль Маzdа, маршрутний мікроавтобус та автобус, що перевозив працівників одного з підприємств. Завтра у Кривому Розі оголошено День жалоби.