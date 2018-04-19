На Буковині сім`ю позбавили субсидії через гаджети Apple

Приводом для скасування субсидії стало придбання двох iPhone та Macbook.

У Чернівецькій області позбавили субсидії на ЖКГ сім`ю, яка придбала продукцію компанії Apple на суму у 52 тисячі гривень.

Про це повідомляє «Буковинська правда», посилаючись на начальника обласного департаменту соціального захисту населення Віталія Савкіна. За його словами, за результатами перевірки у першому кварталі 2018 року від Міністерства фінансів України отримано рекомендації на припинення субсидій для 179 тисяч осіб.

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Так, у Заставнівському районі особа отримувала субсидії на 21 тисячу гривень, але при цьому мала змогу придбати продукцію компанії Apple на 52 тисячі гривень. Після перевірки органами соцзахисту субсидію у її домогосподарства забрали.

Як повідомляє AIN.UA, у департаменті соцзахисту ЧОГА цю інформацією підтвердили. За даними видання, члени родини купляли гаджети Apple на загальну суму у 189 тис. грн, а одне разове придбання було здійснено на суму у 50 тис. грн.

Мова йде про смартфони iPhone 6S та 7 plus, а також про Macbook.

У відомстві зазначили, що з лютого 2016 року в Україні діє порядок верифікації достовірності даних, які громадяни надають для отримання пільг та соціальних виплат. Згідно з цим документом, банки та інші фінустанови можуть подавати дані про рахунки і операціях членів сімей, які отримують субсидії.

Якщо в процесі верифікації виявляється, що сім'я подала недостовірні дані, субсидію можуть зупинити. Якщо виявлено невідповідність у даних - Мінфін повідомляє про це місцевим Департаментам соцзахисту щомісяця.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату жителям України у січні 2018 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 204,7 млн грн, що майже у 4,5 разу менше, ніж у січні 2016 року.