На Харківщині посадовець райвійськкомату влаштував алковечірку на роботі - ЗМІ

13:50, 23 квітня 2018
Суспільство
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Високопосадовець розпивав спиртне на роботі / Фото altaynews.kz

Про це йдеться у постанові Балаклійського районного суду Харківської області, передає Depo.Харків.

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Суд розглянув адміністративний матеріал за ч. 3 ст. 172-20 КУпАП (вживання алкоголю військовослужбовцем під час несення служби), складений на начальника відділення офіцерів запасу і кадрів Балаклійського районного військового комісаріату Харківської області.

Згідно з матеріалами справи, 20 березня підполковник розпивав алкогольні напої та виконував свої службові обов'язки у нетверезому стані. У судовому засіданні працівник РВК вину свою у скоєнні вище зазначеного правопорушення визнав та підтвердив обставини, викладені вище.

Суд визнав посадовця винним у вживанні алкоголю на службі та наклав на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 3 тис. 655 грн.

Раніше у соцмережах поширювалося відео, начебто зроблене на вечірці за участю позаштатного радника президента України Петра Порошенка, власника аграрної корпорації "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Юрія Косюка.

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Теги: #алкоголь#Харківщина#штраф