В Одесі першою зі згорілих спалахнула машина голови місцевої "Люстраційної комісії", поліція констатувала підпал (відео)

Камера зовнішнього відеоспостереження зафіксувала, як до машини активіста наблизився невідомий, полум'я спалахнуло після того, як він відійшов.

В Одесі першим із чотирьох згорілих сьогодні на вулиці Маршала Говорова іномарок спалахнув автомобіль, що належить голові громадської організації «Люстраційна комісія Одеської області» Костянтину Цховребашвілі, поліція констатувала підпал.

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Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, встановлено, що рано вранці в понеділок на автостоянці житлового комплексу «Академмістечко» першим загорівся автомобіль Nissan X-Trail, який належить зазначеному відомому активісту.

За даними співробітника регіонального главку Нацполіціі, камера зовнішнього відеоспостереження зафіксувала, як до цієї машини наблизився невідомий, а коли він відійшов, відразу спалахнуло полум'я.

«Можливо, що на інші три іномарки, припарковані поруч, вогонь потім перекинувся. Зараз встановлюються всі нюанси, призначено ряд експертиз», - розповів поліцейський.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу ("умисне знищення або пошкодження майна").

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 4.10 в Одесі надійшло повідомлення про загоряння на вулиці Маршала Говорова. Рятувальники, які прибули на місце виклику, встановили, що горять чотири автомобілі, припарковані біля 6-поверхового житлового будинку. Загоряння ліквідовано близько 5.00 на загальній площі 30 кв. м.

За словами мешканців будинку № 10, біля якого були припарковані машини, вони почули, як «щось вибухнуло». В результаті НП повністю вигоріли іномарки, серед яких Ford Focus, Nissan X-Trail і Nissan Tida.