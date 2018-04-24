Прихильник "ДНР" "засвітився" у ще одній рекламі на українському ТБ (відео)

11:00, 24 квітня 2018
Суспільство
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Бовдуя помітили ще в одній рекламі / Скріншот

У рекламному відеоролику Бовдуй представлений як фанат футбольного клубу "Шахтар". 

Бовдуй - у зеленій кофті праворуч:

"Обозреватель" також знайшов ім'я Бовдуя серед акторів, які грають в одному з театрів окупованого Донецька. А в 2018 році окупанти вручили Бовдую "державну" нагороду.

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Раніше в мережі повідомили, що в рекламі цифрового телебачення знявся затятий прихильник "ДНР" Михайло Бовдуй.

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Теги: #ДНР#реклама#Михайло Бовдуй