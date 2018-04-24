Прихильник "ДНР" "засвітився" у ще одній рекламі на українському ТБ (відео)

У 2018 році окупанти вручили Бовдую-акторові театру в Донецьку "державну" нагороду, з'ясували журналісти.

Актор Михайло Бовдуй, який підтримує терористів "ДНР", знімався в рекламі українського пива "Сармат".

У рекламному відеоролику Бовдуй представлений як фанат футбольного клубу "Шахтар".

Бовдуй - у зеленій кофті праворуч:

"Обозреватель" також знайшов ім'я Бовдуя серед акторів, які грають в одному з театрів окупованого Донецька. А в 2018 році окупанти вручили Бовдую "державну" нагороду.

Раніше в мережі повідомили, що в рекламі цифрового телебачення знявся затятий прихильник "ДНР" Михайло Бовдуй.