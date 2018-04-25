Вбивство скандального бізнесмена в Херсоні: з'явилися подробиці

Конфлікт між екс-мером Херсона Володимиром Сальдо та бізнесменом Ігорем Пащенком виник через його брата Дениса.

У Херсоні ввечері 24 квітня застрелили місцевого бізнесмена Ігоря Пащенко. Він став відомий після скандалу з екс-мером Володимиром Сальдо.

Конфлікт почався з брата Ігоря - Дениса Пащенко, пише видання "Мост". Як зазначає видання, конфлікт розгорівся не в Україні, а Домініканській республіці. Тоді Володимир Сальдо опинився в місцевій в'язниці. Він звинувачував брата Пащенка Дениса у власному викраденні. У свою чергу Денис Пащенко заявляв, що він жертва.

Головна палата Апеляційного суду Сан-Педро-де-Макорис визнала слова свідків достатніми для визнання Володимира Сальдо винним у "насильницькому утриманні" людини.

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Його засудили до тюремного ув'язнення терміном на 25 років, зобов'язавши також виплатити Денису Пащенко "моральну компенсацію" в 25 мільйонів домініканських песо (близько півмільйона доларів США). Суд також видав ордер на арешт або міжнародне затримання.

Але оскільки між Україною та Домініканською Республікою немає домовленості про екстрадицію засуджених, Володимир Сальдо обійшовся малою кров'ю.

«Всі мої документи вкрав Денис Пащенко. У тому числі паспорта. Але мені з України привезли ще один мій паспорт», - заявляв тоді він.

При цьому звідки у нього два паспорти України, екс-мер Херсона не розповів.

Далі частина об'єктів, які фактично належали Сальдо, були переоформлені на Ігоря Пащенко.

Нещодавно екс-мер повернув собі один з таких об'єктів і нібито силовим шляхом захопив його. Сам Пащенко намагався відвоювати його через суд і стверджував, що купив об'єкт у Сальдо.

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні ввечері 24 квітня застрелили місцевого бізнесмена Ігоря Пащенка. Охоронець бізнесмена був важко поранений і на даний момент знаходиться в лікарні.