У Херсоні застрелили скандально відомого бізнесмена (відео)

Вбитий Пащенко - фігурант скандалу з участю колишнього мера Херсона.

У Херсоні ввечері 24 квітня застрелили місцевого бізнесмена Ігоря Пащенка.

Як повідомили в місцевій поліції, "невідомий чоловік зробив кілька пострілів у 49-річного сусіда заявника та його знайомого. В результаті події одна людина від отриманих вогнепальних поранень загинула на місці події, другого постраждалого доставили в лікарню".

Депутат Херсонської міської ради Віталій Богданов повідомив, що убитим виявився бізнесмен Пащенко, а його охоронець був важко поранений і на даний момент знаходиться в лікарні. Це підтвердили також джерела ТСН.

Ігор Пащенко і його брат Денис - фігуранти скандалу з участю колишнього мера міста Володимира Сальдо. У 2016-му він опинився у в'язниці в Домінікані. Вийшовши під заставу і повернувшись в Україну, він заявив, що його викрав і запроторив за ґрати Денис Пащенко. Той відкинув звинувачення і назвав себе жертвою. Потім між Ігорем Пащенко і Сальдо розгорівся конфлікт через суперечки про володіння об'єктами в місті.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Житомирщині невідомий поранив місцевого депутата.