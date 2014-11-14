Луганську та Донецьку держакадемії перенесуть до Києва

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури.

У відомстві зазначили, що в сфері управління Мінкульту перебуває чотири заклади, які знаходяться на тимчасово неконтрольованій території: Луганська державна академія культури і мистецтв, Донецька державна музична академія ім. Прокоф’єва, Луганський та Донецький державні цирки.

«З метою забезпечення можливості студентам і викладачам зазначених вишів продовжити навчання та роботу у вищих навчальних закладах на контрольованих територіях, міністерством культури прийнято рішення щодо зміни місця знаходження Луганської державної академії культури і мистецтв та Донецької державної музичної академії імені Прокоф’єва з міст Луганська і Донецька на місто Київ», - повідомили у прес-службі, зазначивши, що міністром культури було призначено виконуючих обов’язки ректорів.

Читайте такожДержакадемія культури в Луганську пише гімни "ЛНР" за гроші держави - МоскальНа даний час Мінкультури здійснює заходи щодо внесення змін до статуту Луганської державної академії культури і мистецтв в частині зміни місцезнаходження зазначеного навчального закладу та оформлення документів, реєстрації та відкриття рахунків, щоб розпочати процес нарахування заборгованостей з виплати заробітної плати та стипендій тим, хто залишився навчатися та працювати в системі освіти України.

Керівництво Донецької державної музичної академії імені Прокоф’єва здійснює заходи щодо реєстрації статутних документів. Після реєстрації статуту буде відкрито відповідні рахунки в органах Державного казначейства для нарахування та виплати заробітної плати та стипендій.

Як зазначили у прес-службі, після набрання чинності прийнятих урядом 7 листопада 2014 року змін до постанови Кабміну від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», які, дозволять здійснити відповідний перерозподіл коштів для виплати стипендій та заробітної плати переведеним особам, міністерство разом з новим керівництвом зазначених вишів забезпечить переведення студентів і викладачів відповідно до поданих заяв в інші навчальні заклади сфери управління міністерства.

Як зазначили у прес-службі, питання подальшого функціонування Луганського і Донецького державних цирків також буде вирішуватися відповідно до згаданої постанови уряду.

У прес-службі також зазначили, що міністерство звернулося до голів Луганської та Донецької облдержадміністрацій стосовно вжиття можливих заходів щодо переміщення закладів культури, що перебувають у сфері управління цих облдержадміністрацій з неконтрольованої території на територію, що контролюється українською владою.