Напередодні "довгих" вихідних Київ скували 8-бальні затори (карта)
13:33, 27 квітня 2018Суспільство
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Станом на 13:30 27 квітня столиця стала в 8-бальних заторах.
Затори досягли 8 балів / Скріншот
У п'ятницю, 27 квітня, в останній робочий день перед затяжними травневими вихідними, дороги Києва паралізували затори.
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Про це свідчать дані сервісу Google maps. Повільно рухаються авто в районі центральних станцій метро: "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Театральна", "Льва Толстого" та "Університет".
Крім того, сковано рух по Набережному шосе і на проспекті Перемоги. Також по місту сталося декілька ДТП, зокрема, у районі станції метро "Берестейська".
На Лівому березі ускладнено рух біля станції метро "Дарниця", на Броварському проспекті та бульварі Перова.
Як повідомляв УНІАН, в Україні з 28 квітня до 1 травня включно будуть вихідні. А робочий день 30 квітня переноситься на суботу, 5 травня, він буде скороченим.
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