Напередодні "довгих" вихідних Київ скували 8-бальні затори (карта)

Станом на 13:30 27 квітня столиця стала в 8-бальних заторах.

У п'ятницю, 27 квітня, в останній робочий день перед затяжними травневими вихідними, дороги Києва паралізували затори.

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Про це свідчать дані сервісу Google maps. Повільно рухаються авто в районі центральних станцій метро: "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Театральна", "Льва Толстого" та "Університет".

Крім того, сковано рух по Набережному шосе і на проспекті Перемоги. Також по місту сталося декілька ДТП, зокрема, у районі станції метро "Берестейська".

На Лівому березі ускладнено рух біля станції метро "Дарниця", на Броварському проспекті та бульварі Перова.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 28 квітня до 1 травня включно будуть вихідні. А робочий день 30 квітня переноситься на суботу, 5 травня, він буде скороченим.