Весняні вихідні: українці відпочиватимуть чотири дні поспіль

11:42, 23 квітня 2018
Суспільство
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Весна принесе додаткові вихідні / фото УНІАН

А робочий день 30 квітня переноситься на суботу, 5 травня, він буде скороченим.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням, уряд рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести в 2018 році робочі дні:

у зв'язку зі святкуванням 8 березня, Міжнародного жіночого дня, - з п'ятниці, 9 березня, на суботу, 3 березня;

у зв'язку з Днем праці - з понеділка, 30 квітня, на суботу, 5 травня;

у зв'язку зі святкуванням Дня Конституції України - з п'ятниці, 29 червня, на суботу, 23 червня;

у зв'язку з Різдвом Христовим - з понеділка, 24 грудня, на суботу, 22 грудня;

також Кабмін пропонує перенести робочий день з понеділка, 31 грудня, на суботу, 29 грудня.

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Теги: #Україна#свята#вихідні