Весняні вихідні: українці відпочиватимуть чотири дні поспіль

В Україні з 28 квітня до 1 травня включно будуть вихідні.

Українців незабаром чекають додаткові вихідні. Окрім 28 та 29 квітня, вони відпочиватимуть й 30 числа та 1 травня (День праці).

А робочий день 30 квітня переноситься на суботу, 5 травня, він буде скороченим.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням, уряд рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести в 2018 році робочі дні:

у зв'язку зі святкуванням 8 березня, Міжнародного жіночого дня, - з п'ятниці, 9 березня, на суботу, 3 березня;

у зв'язку з Днем праці - з понеділка, 30 квітня, на суботу, 5 травня;

у зв'язку зі святкуванням Дня Конституції України - з п'ятниці, 29 червня, на суботу, 23 червня;

у зв'язку з Різдвом Христовим - з понеділка, 24 грудня, на суботу, 22 грудня;

також Кабмін пропонує перенести робочий день з понеділка, 31 грудня, на суботу, 29 грудня.