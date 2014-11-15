Філарет: Росія звершила агресію, а тепер на весь світ говорить неправду

Посилити молитви за Україну закликає вірян патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Патріарх благословив українські храми під час наступних недільних богослужінь у храмах читати особливу молитву на підтримку українських бійців на Сході, повідомляє 5 канал.

У коментарі журналістам Патріарх жорстоко засудив дії Росії як агресора. Зокрема, назвав обманом усього світу заяви про відсутність російської зброї і військових Російської Федерації на Донбасі.

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Філарет процитував рядки з гімну України й додав - мир Україні потрібен лише на свободі.

"Ворог ще не здається і тому нам потрібно звертатись до Бога, тому що від Бога все залежить. Мало того, що Росія звершила агресію, то вона ще на весь світ говорить неправду. І Бога з такими людьми нема. А раз Бога нема - то це керівництво приречене на поразку", - зазначив патріарх.