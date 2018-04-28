Близько 200 українських туристів вже понад добу не можуть вилетіти з Єгипту, де оголошено надзвичайний стан

У МЗС повідомили, що за українцями відправили літак і сподіваються, що вже сьогодні вони зможуть повернутися додому.

Близько 200 українських туристів вже понад добу не можуть вилетіти з єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх до Львова.

Про це в ефірі каналу "112 Україна" розповів начальник управління консульської служби МЗС України Василь Кирилич. Наразі туристи знаходяться в одному з отелів Шарм-ель-Шейха та очікують на літак з України.

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"На цей момент за інформацією туристичного оператора, як і консула, громадяни України, які не змогли вчора повернутися на Батьківщину, зараз перебувають в одному з готелів. Частина з них залишалася в аеропорту, однак, відповідно до вимог адміністрації аеропорту і з урахуванням надзвичайного стану в країні, особа може перебувати в аеропорту не більше аніж 2 години", - розповів Кирилич.

Раніше у соцмережах туристи повідомляли, що рейс із Шарм-ель-Шейху до Львова відмінили з невідомих причин. Українські туристи вже понад добу чекають повернення додому. При цьому туроператор жодних пояснень досі не надав.

Кирилич же повідомив, що рейс відмінили через те, що Львівський аеропорт не зміг прийняти літак, який було заявлено на початку, однак причини цього залишаються невідомими. Він зазначив, що за українськими туристами відправили інший літак, прибуття якого до Єгипту очікують по обіді.