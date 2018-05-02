Суд дозволив проводити заочне розслідування щодо глави МВС часів Майдану Захарченка

Захарченка підозрюють, зокрема, в перешкоджанні проведенню акцій Євромайдану, що призвело до масових жертв серед мітингувальників.

Печерський районний суд міста Києва дозволив слідчим Генеральної прокуратури здійснювати спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Читайте такожОточення екс-глави МВС Захарченка фінансувало антиукраїнські акції - СБУ

Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури. За даними відомства, відповідне клопотання прокуратури суд задовольнив 27 квітня 2018 року.

Захарченку інкримінують «організацію у складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів для перешкоджання проведенню акцій протесту, що призвело до масових жертв серед мітингувальників». Також його підозрюють в «організації умисних вбивств та замахів на вбивства учасників акцій протесту в центрі Києва з 18 лютого 2014 по 20 лютого 2014, а також теракту 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у Києві».

У Генпрокуратурі нагадали, що суд вже давав дозволи на спеціальне досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні щодо інших колишніх високопосадовців – екс-президента України Віктора Януковича, екс-голови Служби безпеки Олександра Якименка та його першого заступника Володимира Тоцького, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Віктора Ратушняка, колишнього заступника начальника Головного управління - начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Києві Петра Федчука.