Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо ще одного фігуранта справи розстрілів на Майдані

Печерський суд Києва сьогодні задовольнив відповідне клопотання слідчих щодо Федчука.

Печерським райсудом міста Києва надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно екс-заступника начальника Головного управління — начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві Петра Федчука.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як зазначається, у середу, 4 квітня 2018 року, Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Федчука в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

У повідомленні зазначається, що наслідком стали масові жертв серед мітингувальників, тобто йдеться про «тяжкі наслідки», організацію умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині міста Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року та терористичного акту 20 лютого на вулиці Інститутській у м. Києві за ознаками злочинів, передбачених за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 258 КК України.

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У ГПУ нагадують, що спеціальне досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі рішення суду вже здійснюється відносно інших колишніх високопосадовців (членів організованої злочинної групи) - колишніх президента України Віктора Януковича, голови Служби безпеки України Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького та заступника Міністра внутрішніх справ України Віктора Ратушняка.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що Печерський районний суд м. Києва дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича, екс-голови Служби безпеки України Олександра Якименка та колишнього першого заступника голови СБУ Тоцького у справі Євромайдану. За її словами, йдеться про події у Києві 18-20 лютого 2014 року. Щодо ще трьох фігурантів даного кримінального провадження – Віталія Захарченка, Віктора Ратушняка та Петра Федчука - клопотання прокурорів про заочне досудове розслідування розглядатимуться найближчим часом, зазначила Сарган.

12 лютого прокурор Генеральної прокуратури Олексій Донський, відповідаючи на запитання журналістів про строки проведення за спеціальною процедурою досудового розслідування у кримінальному провадженні, у якому Янукович є підозрюваним в організації розгону та розстрілу учасників Майдану, заявив, що у слідчих ГПУ є достатня доказова база для скерування до суду кримінального провадження за обвинуваченням колишнього президента України.