Віру Савченко допитують у СБУ

У партії Надії Савченко заявили, що вона голодує вже понад 40 днів.

Служба безпеки України проводить допит Віри Савченко як свідка у справі її сестри – народного депутата Надії Савченко, що підозрюється у підготовці терактів в урядовому кварталі.

Про це у Facebook повідомила заступник голови ПП «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» Тетяна Проторченко.

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«Віра Савченко зараз знаходиться в СБУ де проводиться опитування її як свідка. На 14.00 туди йду я», - вказала вона.

Проторченко також зазначила, що Надія Савченко, тим часом, голодує вже 42-й день.

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України. 17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.