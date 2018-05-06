Савченко буде захищати колишній адвокат Штепи та «Топаза»

Новому захиснику, як стверджується, відмовляли у доступі до клієнта.

Адвокатом народного депутата Надії Савченко, що звинувачується у підготовці терактів в урядовому кварталі, став Олександр Шадрін.

Про це у своєму Facebook повідомив адвокат Олексій Шевчук.

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За його словами, Шадрін прийняв захист Савченко 5 травня.

«Сьогодні з боями вдалося потрапити до Надії в слідчий ізолятор СБУ та погодити тактичні питання. Попереду дуже багато роботи , але ми віримо в роботу партнера , адже на його рахунку багато переможних справ», - зазначив Шевчук.

На оприлюдненому у Facebook відео можна бачити, що Шадріна та сестру Надії Савченко Віру не пускали до СІЗО, аргументуючи тим, що це санітарний день.

За словами Шевчука, наразі захист готує заяву до правоохоронних органів за фактом протидії адвокату Шадріну у доступі до клієнта.

Як повідомляє «Українська правда», Шадрін раніше захищав, зокрема, одіозну екс-мера Слов'янська Нелю Штепу, екс-нардепа від забороненої Компартії України Аллу Александровську та "антимайданівця" Гната Кромського, відомого на прізвисько "Топаз".

Нагадаємо, Савченко та переговорник щодо звільнення полонених Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту. 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави. Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України. 17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.