Голова Нацполіції прогнозує напруження обстановки у Києві і декількох областях 8-9 травня

8-9 травня поліція у більшості регіонів України перейде на посилений режим несення служби.

Голова Національної поліції Сергій Князєв прогнозує напруження оперативної обстановки в деяких регіонах України 8-9 травня. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на відкритті нового поліцейського відділення у селі Чайки Київської області.

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«Ми прогнозуємо деяке напруження оперативної обстановки не тільки в Києві, а ще й в декількох регіонах — Запорізький регіон, традиційно Дніпропетровський регіон», - заявив він.

За словами Князєва, у ці дні поліція у більшості регіонів України перейде на посилений режим несення служби.

«8-9 травня більшість регіонів за своїми вказівками перейдуть на посилений варіант несення служби. Сьогодні з 9-ї ранку на найближчому полігоні Національної гвардії ми проводили практичну частину навчань з поліцейськими Києва і Київського регіону для того, щоб забезпечити мирний спокій громадян 8-9 травня і не допустити або миттєво локалізувати будь-які провокації, які можуть бути вчинені тими чи іншими політичними групами чи течіями громадян», - сказав голова Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що не виключає провокацій на 9 травня. Він зазначив, що спецслужба вживатиме заходів для того, щоб забезпечити порядок не тільки в столиці, а й на всій території України.