У поліції спростовують, що злочинність в Україні знаходиться на рівні 90-х років
Аброськін наголосив, що для поліції важливе життя кожного громадянина.
Заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін спростував повідомлення про те, що рівень злочинності в Україні знаходиться на рівні 90-х років.
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Аброськін навів статистику скоєних вбивств за останні 20 років. Згідно із цією статистикою, у 1997 році на території України було скоєно 4529 вбивств, а у 2017-му – 1551.
"У 2017 році з 1551 скоєного вбивства особа злочинця була встановлена у 1387 фактах, також було розкрито 466 вбивств минулих років", - написав він.
Аброськін наголосив, що для поліції "важливе життя кожного громадянина, незалежно від того, де мешкає людина в Києві, в Черкасах, у Львові чи у Маріуполі".
Як повідомляв УНІАН, глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що основний сегмент злочинності (52%) у 2017 році за 11 місяців складають крадіжки. Водночас, згідно з озвученою статистикою, поліція розкрила понад 60% розбійних нападів.
Також, за його словами, у 2016 році поліція відкрила 6216 кримінальних проваджень за кваліфікацією «вбивство», а у 2017 році - 5157. При цьому, якщо відкинути "природні смерті", то цього рокусталося майже 1400 вбивств.
Також Глава Нацполіції зазначив, що у 2016 році було 605 випадків тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, а у 2017-му - 548.