Голова СБУ не виключає провокацій на 9 травня

Над попередженням деяких з них СБУ, за словами її очільника, вже працює.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак не виключає провокацій на 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«В цілому в СБУ дуже багато різнопланової інформації, у тому числі й такої, що пов’язана з 9 травня», - сказав Грицак.

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За його словами, спецслужба буде посилювати взаємодію з Нацполіцією, Нацгвардією та вживати заходів для того, щоб забезпечувати порядок не тільки в столиці, а й по всій території України.

«Провокації можливі. Я не можу виключити їх. Над попередженням деяких з них ми вже фактично працюємо разом з поліцією. Але я сподіваюсь, що все пройде добре», - зазначив голова СБУ.