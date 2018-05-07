У МВС назвали кількість правоохоронців, які будуть забезпечувати правопорядок 9 травня

У відомстві також повідомили, що під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у посилений режим несення служби будуть переведені близько 12 тис. правоохоронців.

В Україні до забезпечення правопорядку у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який відзначатиметься 9 травня, буде залучено понад 17 тисяч правоохоронців.

Як повідомили у Департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ України, у навчальному центрі Національної гвардії України, що в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, завершилися тактико-спеціальні навчання з питань безпеки під час святкування 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та фіналу Ліги чемпіонів.

Правоохоронці відпрацювали тактику дій з припинення групових порушень громадського порядку, знешкодження вибухових предметів та практичні дії пожежно-рятувальних підрозділів.

«До забезпечення правопорядку 9 травня буде залучено понад 17 тисяч працівників Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС. Під час фіналу Ліги чемпіонів у посилений режим несення служби будуть переведені близько 12 тисяч правоохоронців», - йдеться у повідомленні.

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У Департаменті поінформували, що створено координаційний штаб для організації роботи правоохоронних підрозділів, проведені навчання працівників ситуаційних центрів, а на черзі – тренування на головних об’єктах фіналу Ліги чемпіонів: в аеропорті «Бориспіль» та Національному спортивному комплексі «Олімпійський».

Як повідомляв УНІАН, голова Національної поліції України Сергій Князєв прогнозує напруження оперативної обстановки в деяких регіонах України 8-9 травня.

«Ми прогнозуємо деяке напруження оперативної обстановки не тільки в Києві, а ще й в декількох регіонах — Запорізький регіон, традиційно Дніпропетровський регіон», - зазначив він.

У більшості регіонів правоохоронці перейдуть на посилений варіант несення служби цими днями.

Cвоєю чергою голова Служби безпеки України Василь Грицак не виключає провокацій на 9 травня.