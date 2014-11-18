Понад 35 мільйонів людей у світі перебувають у рабстві, мільйон з них - у Росії

Про це йдеться у звіті австралійської неурядової організації Walk Free Foundation, яка охоплює 167 країн, передає Радіо Свобода.

За її даними, на п’ять країн, Індію, Китай, Пакистан, Узбекистан і Росію, припадає 61 відсоток рабства в усьому світі.

Найбільше населення залучено у работоргівлю у Мавританії – 4 відсотки. Далі йде Узбекистан з 3,97%.

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Зростання рабства в Узбекистані дослідники пов’язують із державною примусовою працею. Згідно з доповіддю, понад 1,2 мільйона людей в Узбекистані, з чисельністю населення 30,2 мільйона, залучені до примусового щорічного збору врожаю бавовни.

У звіті йдеться також, що понад 2 мільйони людей у Пакистані та понад мільйон у Росії живуть в сучасному рабстві.