Під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом в Україні затримані семеро людей

Всі вони використовували заборонену символіку.

Під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, які проходять в Україні, за використання забороненої символіки затримані семеро людей.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України в мікроблозі Twitter.

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«Станом на 11 годину 7 осіб в Україні затримані за використання забороненої символіки комуністичного тоталітарного режиму», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на вул.Івана Мазепи у Києві невідомі намагалися прорвати кордон поліція, внаслідок інциденту було затримано учасника націоналістичного руху, голову броварського осередку "Моноліт".

Також повідомлялося про затриманого чоловіка, який намагався пронести рушницю, та жінку, на яку склали адмінпротокол через георгіївську стрічку.