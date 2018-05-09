Рятувальники ліквідували пожежу у Балаклії

Для ліквідації пожежі знадобилося 5 днів.

Рятувальникам вдалося остаточно загасити пожежу на території військового арсеналу у Балаклії.

Як повідомили у прес-центрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій, пожежу було ліквідовано вчора ввечері.

Читайте такожПоліція розслідує нові вибухи в Балаклії як недбале ставлення до військової служби

"О 17 годині 8 травня ліквідовано пожежу у м. Балаклія на технічній території військового арсеналу Міністерства оборони, де 3 травня виникла пожежа з детонацією боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня о 13.40 у місті Балаклія на технічній території військової частини виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га. Пожежа була локалізована вранці 4 травня. Жертв та постраждалих немає.

За даними Міноборони, причиною пожежі могло стати попадання іскри від вихлопної труби пожежного танку, загорання сухої трави або дія сонячних променів на вибухонебезпечні предмети, які були на неочищеній території.