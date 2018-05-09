Путін би плакав: у мережі з'явилася альтернативна версія скандального відео з концерту "Інтера" до 9 травня

У ролику можна побачити розчуленого Путіна, пропагандиста Кисельова та Лаврова.

Журналісти потролили "Інтер", використавши скандальний фрагмент відео з концерту телеканалу до 9 травня, в якому ведучий Андрій Доманський розповідає про "фашистських злочинців".

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Відповідний ролик ТСН опублікував на своїй сторінці у Facebook. "Більшість інтернет-користувачів обурив фрагмент концерту до 9 травня на телеканалі "Інтер". Ми ж знайшли тих, кому він дійсно сподобався", - йдеться у підписі до ролика.

Як можна побачити, на відео ведучі стоять під прапором Російської Федерації. У ролику ТСН Доманського та його напарницю уважно слухають Путін, Лавров та пропагандист Кисельов.

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.